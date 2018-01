Premiere in Duppach

Die Akteure der Duppacher Theatergruppe „Bredder-Tredder“ hatten mit dem Schwank „Mit Besen Herz und Schnauze“ von Christa Bitzerim premiere im Dorfgemeinschaftshaus in Duppach. In dem Dreiakter mischt Emma Piel als Putzteufel und guter Geist die Duppacher Polizeistube auf.

(red) Die Akteure der Duppacher Theatergruppe „Bredder-Tredder“ hatten mit dem Schwank „Mit Besen Herz und Schnauze“ von Christa Bitzerim premiere im Dorfgemeinschaftshaus in Duppach. In dem Dreiakter mischt Emma Piel als Putzteufel und guter Geist die Duppacher Polizeistube auf. Einvermeintlicher Ausbrecher,derauf dem Weg nach Duppachist und die reizendeMadame Pernot,die ihren Urlaub in Duppach verbringt,lassen das Leben im Dorf am letzten Tag vor der Pensionierung des Polizeichefs, doch nochmal sehr turbulent werden. Die Zuschauer amüsierten sich köstlich und spendeten den Akteuren jede Menge Applaus. Foto: Renate Humble