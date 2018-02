Theater: Rosa und ihr Lottoschein

(red) Die Theatergruppe Birresborn spielt Samstag, 3., 17. und 24. März und Sonntag, 11. März, das Lustspiel „Tante Rosas Lottoschein“ von Beate Irmisch. Tante Rosas größtes Hobby ist das wöchentliche Lottospiel in Elfriedes

Lottoladen. Eines Tages knackt sie den Jackpot von 7,5 Millionen. Die Jugendtheatergruppe spielt im Vorfeld den Einakter „Ein Sonntagsausflug“. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Birresborn, am Sonntag 11. März, beginnt die Vorstellung um 16.30 Uhr. Karten gibt es am 18. Februar von 13 Uhr bis 14 Uhr im Bürgerhaus.

Restkarten können bei Erika Zimmermann, Telefon 06594/1485 erworben werden.