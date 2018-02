(red) Notar Peter Orth wird am Dienstag, 20. Februar, im Jugendheim in Wiesbaum, Kirchstraße, über das Thema „Erben und Vererben“ sprechen. Dabei geht es um Fragen wie „Wer sind eigentlich meine gesetzlichen Erben?“ oder „Wie verfasse ich ein gültiges Testament?“. Orth wird klären und erläutern, was beim Testament und Erbvertrag zu beachten ist. Im Anschluss können auch Fragen gestellt werden. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und ist kostenfrei.