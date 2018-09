später lesen Parteien Treffen der Freien Wähler Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Monatstreffen der FWG, Ortsverband Gerolstein ist am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr in der Schwarzbrennerei Gerolstein, in der Sarresdorfer Straße. Themen sind unter anderem der Rückschlag für das Konversionsprojekt Brunnengelände, das Ergebnis der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie die Vorschau auf die Kommunalwahlen.