Gerolstein (mh) Vermutlich in der Nacht zum Samstag haben Unbekannte im Kyllweg in Gerolstein mehrere Gullydeckel ausgehoben. Zum Glück ist niemand in die Löcher in der Straße gefahren oder gefallen.