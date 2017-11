später lesen Unbekannte laden Heckenschnitt illegal im Wald ab Teilen

Hinterhausen (red) Größere Mengen an Grüngut, überwiegend Hecken- und Baumschnittabfälle sind vermutlich im Zeitraum zwischen Ende Oktober und Mitte November in Hinterhausen, in einem Waldstück beim Ferienpark illegal abgeladen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, stellt das eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dar.