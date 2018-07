später lesen Polizei Diebe dringen in Wohnhaus ein FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag, 15. Juli, bis Dienstag, 17. Juli, über die rückwärtige Seite in ein Wohnhaus in der „Sonnenley“ in Gerolstein eingedrungen. Anschließend wurde laut Polizei das Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht.