Unbekannte haben laut Polizei zwischen Dienstagabend, etwa 19 Uhr und Mittwochmorgen, etwa 8.30 Uhr in Jünkerath zwischen 1000 und 1500 Liter Heizöl gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in Jünkerath in der Glaadter Straße 32. Die Täter pumpten das Öl durch ein aus dem Haus ragendes Rohr ab, das in die Heiztanks mündet.