später lesen Polizei Unbekannter beschädigt abgestellten Audi FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



Der Besitzer eines Audi Q3 hat seinen Wagen, den er in der Hauptstraße in Pelm geparkt hatte, am Dienstag, 16. Januar, mit einem Schaden vorgefunden.