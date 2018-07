später lesen Gerolstein Motorhaube von blauem Peugeot zerkratzt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Der Fahrer eines blauen Peugeot 206 hat laut Mitteilung der Polizei seinen Wagen am Freitag, 13. Juli, 18 Uhr bis Samstag, 14. Juli, 13 Uhr in der Bahnhofstraße in Gerolstein vor einem Imbiss gegenüber dem Bahnhof abgestellt.