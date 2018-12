später lesen Polizei Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen Teilen

(red) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignet hat. Eine Autofahrerin war in Rockeskyll unterwegs, als sich in Höhe des Anwesens Dorfstraße 35 ein bislang unbekannter Fahrer mit einem kleinen weißen PKW entgegen kam.