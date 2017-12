später lesen Vandalismus in der Kirche und auf dem Friedhof Teilen

Pelm (sts) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitag zwischen 16 und 16.45 Uhr ereignet hat. Drei junge Männer hätten auf dem Friedhof in Pelm zunächst drei Friedhofslampen umgetreten, bevor sie an einem Ehrenkreuz einen Blumentopf wegnahmen und etwa zehn Meter entfernt auskippten, heißt es im Polizeibericht.