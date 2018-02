später lesen Landwirtschaft Versammlung der Milchviehhalter Teilen

Fließem (red) Alle Milchviehhalter und Interessierten sind zu einer Infoveranstaltung am Freitag, 16. Februar, um 13.30 Uhr in Regionalzentrum RUW in Fließem eingeladen. Das Thema des Tages lautet: „Stillstand nicht mit uns! Milchmarkt-Entwicklungen nicht tatenlos hinnehmen – Handlungsdruck gemeinsam verstärken!“