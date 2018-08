Viele packen an, wenn es was zu tun gibt für die Dorfgemeinschaft

Was in einer kleinen Gemeinde möglich ist, wenn sich viele engagieren, stellen Gotthard Lenzen, Ortsvorsteher des Gerolsteiner Stadtteils Roth, und der Neubürger Toni Hönig vor. Von Brigitte Bettscheider

Neuerdings sind in dem 160-Einwohner-Stadtteil Roth immer öfter Bewohner allen Alters zu beobachten, die in der einen Hand eine Tasche mit Kugeln, in der anderen einen Picknickkorb tragen und Richtung Dorfmitte unterwegs sind.

Dort haben sie sich für den Feierabend oder zur Freizeit am Wochenende mit Nachbarn, Freunden, Gleichgesinnten zu dem aus Frankreich stammenden und eben dort auf öffentlichen Plätzen ausgetragenen Freizeit-Kugelspiel Boule verabredet. Diente zunächst die Wiese an der Bushaltestelle als Spielort, so steht den Rothern dort seit kurzem eine professionelle Boulebahn zur Verfügung – mit Betoneinfassung und aus mehreren Schichten Sand und Splitt gebaut.

Gekostet hat sie? „Keinen Cent“, sagt Ortsvorsteher Gotthard Lenzen – „das Material gestiftet, die Arbeiten in Eigenleistung ausgeführt“, erklärt der 55-Jährige, der seit 2014 im Amt ist, Bauleiter von Beruf, verheiratet, zwei Kinder, Zeit seines Lebens in Roth zuhause.

„So ein Projekt wie die Boulebahn ist typisch für unser Dorf“, meint er. Soll heißen: Die Bewohner packen mit an, wenn es etwas zu tun gibt für die Allgemeinheit. „Wir werden zwar gut von der Stadt Gerolstein unterstützt“, betont Gotthard Lenzen. „Aber was hier darüber hinaus in Eigenleistung geschafft wird, ist vorbildlich“, sagt er. Auch dass Privatleute und Firmen (sogar von außerhalb Roths) großzügig Geld spendeten, wenn eine Maßnahme anstehe, hebt er lobend hervor. Zum Beispiel bei der Anlage des Bolz- und Trainingsplatzes und der Renovierung des Vereinsheims (der Trierische Volksfreund berichtete). Oder bei der Sanierung des ehemaligen Gefrierhauses und seiner Umgestaltung in einen mehrfach zu nutzenden „Hingucker“.

Viele Jahre lang war das Gebäude unterhalb der Kirche ein Schandfleck. Nun haben die Rother es wieder in Schuss gebracht, nutzen es als Gemeindelager und Raum für kleine Feste, bieten Wanderern (Roth liegt am Eifelsteig) eine überdachte Rastmöglichkeit und eine Toilette. Hans Thesen (80), Elektromeister und ehemaliger Ortsvorsteher, habe die komplette Elektrik hergestellt, die Mitbürger Norbert Brochhausen und Heinz Dahm erstellten zur Zeit eine Info- und Fotodokumentation für das „Alte Gefrierhaus“, erzählt Gotthard Lenzen.

Einer, der sich auch vielfach einbringt, ist Toni Hönig. Der 66-Jährige pensionierte Leitende Kriminaldirektor beim Landeskriminalamt in Stuttgart und seine Ehefrau Natalie John-Hönig kauften vor fünf Jahren einen leerstehenden Bauernhof in Roth und wandelten ihn in einen privat genutzten Reiterhof um. „Wir hatten die Eifel bei Reiterferien kennen und lieben gelernt“, erzählt Hönig.

Und während seine Ehefrau – ebenfalls Kriminalbeamtin – noch im Dienst ist, singt Toni Hönig im Kirchenchor Roth, ist bei den Alten Herren im Sportverein Roth-Kalenborn, im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Roth und Mitglied der Gruppe „Roth aktiv“. Diese Gruppe war von dem aus den Niederlanden stammenden Ehepaar Ria und Rued ins Leben gerufen worden, besteht überwiegend aus Rentnern und engagiert sich ehrenamtlich und freiwillig, wo immer es nötig ist. Und wenn Gotthard Lenzen sagt: „Unser Dorf ist vom Vereinsleben geprägt“, schließt er die Gesangsgruppe „Antoniusengel“ und die Ortsgruppe des Landfrauenverbands mit ein.

In so einem Dorf lassen sich offenbar auch gerne junge Familien nieder: Im Baugebiet „Am Born“ sind innerhalb des vergangenen Jahres vier Grundstücke verkauft worden; zwei Häuser sind bereits bezogen, zwei stehen vor dem Baubeginn.

Es gibt ein Gasthaus, im Volksmund „Fegge“ genannt, das Sanni und Walter Finnemann, beide über 70, noch am Wochenende öffnen – „hoffentlich noch viele Jahre“, wünscht sich der Ortsvorsteher. „Meine Frau und ich haben noch keinen Augenblick bereut, dass wir Roth entdeckt haben“, bringt Toni Hönig seinen neuen Lebensabschnitt auf den Punkt.

Wo drückt der Schuh? „Die Breitbandversorgung ist katastrophal“, sagt Lenzen. „Wir sind dran, aber es ist schwierig, und es ist noch keine optimale Lösung in Sicht“, räumt er ein. Und erhofft sich zu Gunsten „seiner“ Rother mehr Unterstützung durch die Politik.

FOTO: TV / Rolf Simmerer