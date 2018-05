„Dopplungen“ von Sybille Dethof

(red) Vom 9. Mai bis 10. Juni zeigt die Galerie B & C in Hillesheim eine Ausstellung von Sybille Dethof.

(red) Vom 9. Mai bis 10. Juni zeigt die Galerie B & C in Hillesheim eine Ausstellung von Sybille Dethof. Sie beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Malerei. Der Titel „Dopplungen“ verweist auf die von ihr verwendeten Techniken. Die Bilder einer der ausgestellten Werkgruppen sind in einer ungewöhnlichen Weise durch Verbindung zweier Einzelarbeiten hergestellt. Neben diesen eher meditativen Werken finden sich auch „erzählende“ Bilder, die in einer anderen Technik, aber auch durch Schichtungen und Auf-Dopplungen von Farben und Motiven entstanden sind.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 11 bis 18 Uhr, Samstag, 11 bis 16 Uhr, sowie nach Vereinbarung.