(red) Um Osteoporose, die häufigste Knochenerkrankung in Deutschland, geht es in einem Vortrag des Gerolsteiner Heilpraktikers und Osteopathen Faramarz Bahadori am Dienstag, 6. März, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Gerolstein, Kyllweg 1.