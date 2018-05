später lesen Freizeit Feierabend-Einstieg in Eishöhle Teilen

Twittern

Teilen



(red) „Helm auf und Licht an!“ So ausgerüstet, können die unterschiedlichen Birresborner Eishöhlen gefahrlos erkundet werden. Möglich ist das wieder am Freitag, 11. Mai, 18 Uhr. Der Feierabend-Einstieg dauert etwa eineinhalb Stunden. Weitere Termine sind am 8. Juni, 13. Juli, 10. August, 14. September, 12. Oktober.