Der Eifelverein Gerolstein wandert am Sonntag, 23. September, an der Mittelmosel.

Die Tour beginnt und endet in Maring-Noviand, im romantischen Liesertal. Die Wanderung ist 16 Kilometer lang, relativ leicht und hat etwa 280 Höhenmeter. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Brunnenplatz in Gerolstein, von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften an die Mosel.