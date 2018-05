Vorbei an Maaren und Dreesen

Eine Wanderung zu stillen Maaren und Quellen wird am Freitag, 11. Mai, veranstaltet. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kirche in Duppach. Die Kosten betragen für Erwachsene fünf, für Kinder drei und für Familien 13 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!