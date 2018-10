(red) Rund 500 Jugendlichen im Dekanat Vulkaneifel wird Weihbischof Franz Josef Gebert Ende Oktober und Anfang November das Sakrament der Firmung spenden. Dabei sind folgende Termine geplant: Samstag, 20. Oktober, 15.30 Uhr, in Daun; Sonntag, 21. Oktober, 10.30 Uhr, in Hillesheim; Samstag, 27. Oktober, 15.30 Uhr, Kelberg und am gleichen Tag um 18.30 Uhr in Lissendorf.

Weiter geht es am Sonntag, 28. Oktober, um 10.30 Uhr in Stadtkyll; am Sonntag, 4. November, um 10.30 Uhr in Üxheim; am Samstag, 17. November, um 15. 30 Uhr in Gerolstein und am gleichen Tag um 18.30 Uhr in Darscheid sowie am Sonntag, 18. November, um 10.30 Uhr in Gillenfeld.