Im Kylltal gelegen, bietet die ehemalige nicht zerstörte Wasserburg den idealen Ort für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt am 8. und 9. Dezember. In altem Gemäuer bieten Kunsthandwerker ihre Produkte an.