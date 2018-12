später lesen Freizeit Weihnachtsmarkt mit viel Musik und Feuerwerk Teilen

Am dritten Adventswochenende steigt traditionell der Weihnachtsmarkt in Gerolstein. Die Büdchen sind am Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Verführerisch duftende Waffeln, Plätzchen, Kakao und Glühwein locken und zum Verweilen ein.