später lesen Advent Weihnachtsmarkt im Burgdorf FOTO: Vladi Nowakowski FOTO: Vladi Nowakowski Teilen

Twittern

Teilen



(now) Alle zwei Jahre richtet die Frauengemeinschaft den Weihnachtsmarkt in Kerpen aus – in der malerischen Kulisse des Burgdorfs. Rund 20 Stände gab es diesmal, in denen die Aussteller aus Kerpen und Umgebung anboten, was das Herz in der Adventszeit erfreut.