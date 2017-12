Die Ticketpreise werden trotz dicken Minus’ nicht erhöht

Deutlich weniger Gäste als noch im Vorjahr besuchten 2016 das Gerolsteiner Schwimmbad – und auch für dieses Jahr wird mit einem mageren Ergebnis gerechnet.

Mit dem Minus leben. Unter diesem Motto könnte die Einstellung der Gerolsteiner Politik zum Betrieb des Hallen- und Freibads, für den seit 2006 die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg (BVB) verantwortlich zeichnet, stehen. Denn die Sport- und Freizeiteinrichtung kostet die Verbandsgemeinde jedes Jahr richtig viel Geld, sie wird als Angebot für Touristen und Einheimische (Bürger, Vereine, Schulklassen) aber als wichtig und notwendig angesehen.

Betriebskosten von rund 448 000 Euro standen im Jahr 2016 Einnahmen von 112 000 Euro gegenüber, was ein Minus von 336 000 Euro bedeutet. Dabei schlugen die Personalkosten mit knapp 260 000 Euro, die sonstigen Betriebskosten mit 188 000 Euro zubuche – darunter Kosten für Strom (55 000 Euro, Heizung 23 000 Euro, Wasser/Abwasser 25 000 Euro, Gebäudeunterhalt 40 000 Euro sowie die Betriebsführung durch die BVB 20 000 Euro).

Dennoch betonte Matthias Pauly (CDU), Bürgermeister der VG Gerolstein, bei Präsentation der Bilanz von 2016: „Wenn wir es schaffen, angesichts der demografischen Entwicklung, auf dem bisherigen Level der Besucherzahlen zu bleiben, können wir froh sein.“ Damit ging er auf den Besucherrückgang ein, den das Bad in der Saison 2016 gegenüber dem Vorjahr verzeichnet hatte.

Vor allem seien erneut deutlich weniger Kinder und Jugendliche ins Bad gekommen. Das lag nach Ansicht von Bürgermeister Pauly und BVB-Betriebsleisterin Elfriede Grewe an zweierlei: Erstens mache sich eben bemerkbar, dass es weniger Kinder und Jugendliche gebe, zweites habe der miese Sommer 2016 – vor allem von Mitte Mai bis Mitte Juli – die Bilanz im wahrsten Sinn des Wortes verhagelt.

45 086 Gäste haben 2016 das Bad besucht, das waren 7,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Elfriede Grewe sagte: „Wir kommen an die Spitzenwerte von früher nicht mehr ran: Hatten wir in früheren Jahren an einem heißen Sommertag auch mal mehr als 2000 Tagesgäste, sind wir heute froh, wenn wir 1500 erreichen.“

Für 2017 werden ähnliche Besucherzahlen für das Schwimmbad erwartet, die Bilanz sei aber noch nicht ganz fertiggestellt, meint Grewe. Die Eintrittspreise, die zuletzt 2015 erhöht wurden, bleiben aber für 2018 unangetastet.

Dafür ist im Etat der Verbandsgemeinde aber fest eingeplant, dass die Lüftung des Hallenbads erneuert wird. Kostenpunkt 250 000 Euro. Und in diesem Jahr wurde bereits die große Fensterfront des Bades erneuert.

Mit beiden Maßnahmen sollen die Heiz- und Stromkosten reduziert werden. Ein ebenfalls lange gehegter Wunsch von Elfriede Grewe aber wird noch nicht realisiert: der Einbau eines Blockheizkraftwerk. Grewe sagte: „Diese Investition sollte schnellstmöglich umgesetzt werden, da wir nur so die Energiekosten deutlich senken und das Betriebsergebnis verbessern können.“