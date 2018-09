später lesen Politik Wohnmobilplatz in Hillesheim ist erneut Thema Teilen

Die seit Jahren diskutierte Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Rande des Bolsdorfer Tälchens steht im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing und Kultur der Stadt Hillesheim am Dienstag, 25. September, ab 18 Uhr im Rathaus in Hillesheim.