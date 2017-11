später lesen Zaun und Container beschmiert: Polizei sucht Zeugen Teilen

Birresborn (red) Unbekannte haben laut Mitteilung der Polizei zwischen Sonntag, 19. November, und Montagmorgen, 20. November, an einem Firmengelände in Birresborn, Salmer Straße, ein Zaunelement und einen Container daneben durch Farbschmierereien verunstaltet und beschädigt. Hinweise werden an die Polizei in Gerolstein, Telefon 06591/95260, beziehungsweise in Daun, 06592/96260, erbeten.