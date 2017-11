später lesen Zeugen gesucht: Mit Fußtritt Auto beschädigt Teilen

Gerolstein (red) Unbekannte haben am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr in der Raiffeisenstraße in Gerolstein einen PKW beschädigt, vermutlich mit einem Fußtritt. Geschätzter Schaden: etwa 1200 Euro.