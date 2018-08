Das Fest, bei dem sich alles um die Kartoffel dreht

(red) Zum 31. Mal wird am kommenden Wochenende, 25. und 26. August, das Schrompersfest in Scheuern gefeiert. Zu diesem Fest bereiten die Dorffrauen zünftige und traditionelle Kartoffelgerichte zu.

Neben den beliebten frischen Reibekuchen aus handgeschälten Kartoffel werden auch Kartoffelsuppe, Kartoffelpizza, Kartoffelauflauf, Kartoffeln im Speckmantel und viele weitere Kartoffel-Köstlichkeiten angeboten. Am Nachmittag wird Kaffee und Kuchen gereicht.

Wie in jedem Jahr werden am Sonntagnachmittag eine Kartoffelkönigin und ein Kartoffelkönig ermittelt und gekrönt. Am Samstag, 25. August, ist um 19 Uhr Eröffnung des Bierbrunnens mit frischen Reibekuchen. Am Sonntag spielen ab 11.30 Uhr die Seiwerather Musikanten.

Ab 12 Uhr werden wie in den Vorjahren verschiedene Kartoffelgerichte angeboten. Zudem gibt es Gegrilltes sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Am Nachmittag sorgen die Uessbach-Combo und die Tanzgruppe Dolce Vita für die Unterhaltung. Für die kleinen Gästen steht am Sonntag eine Hüpfburg bereit.

Die Dorfgemeinschaft und der Feuerwehr- und Brauchtumsverein freuen sich auf viele Gäste.