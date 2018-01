später lesen Beruf Zurück in den Beruf: Infoveranstaltung zum Wiedereinstieg Teilen

Nach Familienphasen zur Kindererziehung und Pflege von Angehörigen fällt der Weg zurück ins Berufsleben oft schwer. Unterstützung bei diesem Schritt bietet die Informationsveranstaltung „Zurück in den Beruf“ am Mittwoch, 7. Februar, in der Agentur für Arbeit in Gerolstein (Hauptstraße 120). Ab 9.30 Uhr informieren die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Hanna Theresa Kunze, und die Wiedereinstiegsberaterin Nancy Jäger über Themen rund um den beruflichen Wiedereinstieg. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden und ist kostenlos.