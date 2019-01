später lesen Blaulicht Neujahrsmorgen: Raubüberfall in Hillesheim FOTO: TV / Sebastian Klipp FOTO: TV / Sebastian Klipp Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Raubüberfall am Neujahrsmorgen wurden in Hillesheim zwei Männer schwer verletzt. Sie mussten in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Fünf mutmaßliche Täter befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Von Frank Auffenberg