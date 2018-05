„Schweden Art“ heißt die Ausstellung von Susann Stelling und Margareta Nilson, die am Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr in der Galerie B & C in Hillesheim eröffnet wird. Die beiden Künstlerinnen stammen aus Schweden und wohnen momentan in der Eifel. Gezeigt werden sowohl Bilder als auch figürliche Objekte.