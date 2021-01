Pandemie : Luxemburg lockert: Kinos und Geschäfte öffnen wieder

Luxemburg Während in Deutschland die Corona-Maßnahmen verschärft werden, wagt Luxemburg erste Lockerungen ab kommender Woche. So sollen dort alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, nachdem diese, mit Ausnahme des Lebensmittelhandels, nach Weihnachten schließen mussten.

Die Zahl der an Covid erkrankten Patienten in den Krankenhäusern sei in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen, genauso auch die der Corona-Neuinfektionen. Gestern wurden 163 neue Fälle genannt, sechs Covid-Patienten starben. Zwar sei die Lage weiter angespannt, aber die Tendenz zeige in die richtige Richtung, sagte Bettel. Vor Weihnachten wurden zum Teil täglich mehr als 500 Neuinfektionen gemeldet. Man habe die Welle erfolgreich gebrochen, die Maßnahmen wirkten, gab sich Gesundheitsministerin Paulette Lenert optimistisch. Trotz der im Vergleich zu Deutschland deutlichen Lockerungen sprach sie von strikten Einschränkungen, die es weiterhin gäbe. So sollen private Kontakte möglichst vermieden werden. Der Besuch daheim und die Geselligkeit stellten weiterhin eines der größten Infektionsrisiken dar, sagte Lenert.