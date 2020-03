Kostenpflichtiger Inhalt: Gesellschaft : Wie sich Geschäftsleute gegen Corona stellen: Mit guten Ideen gegen die Krise

Trier Wegen der Corona-Krise brechen die Umsätze vieler Betriebe ein. Doch es gibt auch in der Region Trier immer mehr Geschäftsleute, die sich dem Abwärtstrend mit teils kreativen Ideen entgegenstellen.

Die Corona-Krise wirkt sich immer stärker auf das Wirtschaftsleben aus. Auch in der Region Trier haben längst etliche Firmen, Betriebe und Kleinunternehmer Existenzängste, sollte die Krise andauern und sich womöglich noch über Wochen oder gar Monate hinziehen.

Aber: Not macht auch erfinderisch. Immer mehr Geschäftsleute reagieren auf die schwächer werdende Nachfrage und bieten den Kunden oftmals einen neuen oder erweiterten Service an.

EXTRA Neue Öffnungszeiten könnten helfen Die Industrie- und Handelskammer Trier hat sich angesichts der Corona-Krise für eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten ausgesprochen. Um die Gesundheit der Menschen zu schützen und gleichzeitig deren Versorgung zu sichern, könne es sinnvoll sein, für bestimmte Bereiche des Einzelhandels (beispielsweise Lebensmittel, Medizin, Drogeriewaren) die Öffnungszeiten zeitweise zu liberalisieren und Sonntagsöffnungen zuzulassen, sagte Sprecher Sebastian Klipp unserer Zeitung. Wegen der Verbreitung des Coronavirus hatte die bayerische Staatsregierung am Montag verkündet, dass die Ladenöffnungszeiten im Freistaat für bestimmte Geschäfte gelockert werden. Danach dürfen Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Banken, Bau- und Gartenmärkte, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Post, Tierbedarf und Reinigungen nun auch sonntags bis 18 Uhr öffnen. Der Präsident des rheinland-pfälzischen Handelsverbands, Georg Kern (Trier), hält die Versorgung der Bevölkerung für gesichert. Hamsterkäufe oder regelrechte Kämpfe um Waren im Supermarkt seien daher unbegründet. Der Einzelhandel habe in einem sehr frühen Stadium Vorsorge getroffen, dass der Warennachschub gesichert sei. Zudem hat der rheinland-pfälzische Handelsverband nach Angaben Kerns frühzeitig mit der Landesregierung Kontakt aufgenommen, um eine Lockerung der geltenden Arbeitsschutzgesetze und das Aussetzen des Sonntagsfahrverbots für LKW zu erreichen.

Besonders die durch zahllose Stornierungen arg gebeutelte Gastronomie erweist sich als kreativ. Immer mehr Restaurants und Gaststätten bieten inzwischen Gerichte zum Mitnehmen an oder fahren sie gleich selbst aus. So schreibt etwa das Casino-Restaurant in Föhren bei Trier an alle, „die aufgrund der Corona-Problematik daheim bleiben wollen oder müssen: Wir kochen frisch für Sie, und Sie können Ihr Essen abholen.“ Demnächst werde auch ausgeliefert.

Auch die Trierer Gerüchteküche bietet ab sofort „aus gegebenem Anlass“ alle Essen to go an – außer der gratinierten Zwiebelsuppe und den Weinbergschnecken, wie es auf der Internetseite der Gaststätte heißt.

Der Gasthof Ambros in Bettingen bei Bitburg bietet den Kunden seiner hauseigenen Metzgerei an, sämtliche Bestellungen telefonisch oder per Internet abzugeben, um die Produkte dann später abzuholen. Wer das nicht kann, dem liefert der Betrieb „in dieser schwierigen Zeit gerne Bestellungen im Umkreis von zehn Kilometern nach Hause“, wie es auf der Ambros-Internetseite heißt.

Die Großbäckerei Biebelhausener Mühle (Kreis Trier-Saarburg) schreibt im Internet unter Verweis auf die Corona-Krise, dass alle Brötchen und Baguettes jetzt auch tiefgekühlt zum Aufbacken für zu Hause erhältlich seien.

Das Mehringer Weingut Lenhardt hat für die Quarantänezeit eigens eine Weinprobe für zu Hause aufgelegt. Der Inhalt: fünf Flaschen verschiedener Weine und eine Flasche Sekt. Diese werden per Mail und in kurzen Videos durch Chefin Eva Lenhardt vorgestellt.

Das Trierer Modehaus Guillaume bietet Kunden an, die „aufgrund der aktuellen Situation Bedenken haben, in die Innenstadt zu gehen“, sich telefonisch über aktuelle Trends sowie neue Labels und Kollektionen zu informieren. Die gewünschten Artikel würden dann ohne zusätzliche Kosten versandt.

Aber längst nicht alle Firmen leiden unter der Krise. Die Schornsteinfeger, die ja bekanntlich auch noch als Glücksboten gelten, profitieren davon, dass viele Leute daheim sind und sie nicht ein paar Mal vorbeischauen müssen, bis sie jemanden antreffen.