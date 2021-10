Pulverdampf und prunkvolle Uniformen gab es am Wochenende im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz zu bestaunen. Mitglieder des neunten Regiments „Jäger der Cevennen“ marschierten mit ihren schweren Stiefeln durch das Gelände. Als nächste Veranstaltung gibt es am 17. Oktober das Freiluftfinale: Handwerk und Hauswirtschaft mit Tradition. Foto: Dieter Soltau