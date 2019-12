Trier Wie geht es weiter mit der Strukturreform im Bistum Trier? Vor Ort wartet alles auf eine Entscheidung aus Rom. Dort wartet man zunächst auf eine Stellungnahme des Trierer Bischofs. Die ist nach Volksfreund-Informationen jetzt raus.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat nach der von Rom gestoppten Strukturreform eine erste schriftliche Stellungnahme an die Kleruskongregation abgegeben. Eine weitere Stellungnahme an den Päpstlichen Rat für die Interpretation der Gesetzestexte sei in Vorbereitung, sagte seine Sprecherin Judith Rupp am Montag auf Anfrage von volksfreund.de Zum Inhalt wolle man sich im Moment noch nicht äußern, hieß es.