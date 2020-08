Corona-Pandemie : Gesundheitsminister Spahn will wegen Corona Karneval bundesweit ausfallen lassen

Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags am Dienstag dafür ausgesprochen, den Karneval in der Saison 2020/2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies erfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post" auf Nachfrage aus Teilnehmerkreisen der Schaltkonferenz. Demnach sagte Spahn: "Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es."

(ots)