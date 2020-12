Pandemie : Dramatische Lage in Pflegeheimen, aber kein Besuchsverbot geplant

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Die Mainzer Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler will Tests in Einrichtungen ausweiten und mehr Helfer einsetzen. Auch in der Region Trier steigt Zahl der infizierten Senioren.

Erneut ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wieder deutlich gestiegen. Über 800 Tote wurden bundesweit gemeldet, 41 aus Rheinland-Pfalz. Von den bis Freitag 1041 in Rheinland-Pfalz an oder mit dem Virus Gestorbenen waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als ein Drittel Bewohner von Einrichtungen – meist Pflegeheimen. Die Zahl ist seit Beginn der Pandemie im Frühjahr deutlich gestiegen. Das liege daran, dass derzeit das Infektionsgeschehen auch außerhalb der Pflegeheime sehr hoch sei und von dort dann in die Heime hineingetragen werde, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichten­thäler (SPD) im Interview mit unserer Zeitung. Von 42 500 Bewohnern in rheinland-pfälzischen Heimen waren am Donnerstag über 1500 mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert, von den rund 35 600 Beschäftigten waren über 600 betroffen.

Auch in der Region ist die Lage in vielen Einrichtungen angespannt, besonders in Trier und im Kreis Trier-Saarburg. In den vergangenen Tagen hat es dort fast 100 Infektionen in Altenheimen gegeben. Fast 40 Prozent der seit Frühjahr in Trier an Corona Gestorbenen waren Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen. Noch höher ist der Anteil im Vulkaneifelkreis. Fast 70 Prozent der Todesfälle gehen dort auf Infektionen in den Pflegeheimen zurück. Die Lage in den Heimen habe sich erheblich zugespitzt, sagt der Präsident der Landespflegekammer, Markus Mai.

Um Bewohner und Mitarbeiter besser zu schützen, soll es ab diesem Samstag in den Einrichtungen mehr Tests für Bewohner geben, kündigte die Ministerin an. Diese seien zum schnellen Erkennen von Infektionsausbrüchen erforderlich, sagt Mai. Derzeit seien die Beschäftigen in den Heimen „aufgrund der extremen Belastung“ dazu nicht in der Lage. „Es muss jetzt alles getan werden, um den Pflegenden den Rücken frei zu halten“, sagt Mai und fordert auch den Einsatz von geringer qualifizierten Helfern oder Pflegern aus Kliniken, die dort wegen verschobener Operationen nicht benötigt würden.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, schlägt vor, Bundeswehrsoldaten und Katastrophenschützer als Helfer für die Corona-Tests von Bewohnern einzusetzen. „Es brennt in den Pflegeheimen.“ Er wirft der Landesregierung vor, seit Beginn der Pandemie zu zögerlich reagiert und zu wenig zum Schutz der Bewohner und des Personals getan zu haben.

Diesen Vorwurf weist Bätzing-Lichtenthäler zurück. Man habe viele Anstrengungen unternommen, um die Pfleger in den Einrichtungen mit Schutzkleidung und die Bewohner mit FFP2-Masken auszustatten und um massenhafte Infektionen zu verhindern. Aber: „Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz in solchen Einrichtungen“, sagt die Ministerin. Sie schließt aus, dass es, anders als im Frühjahr, wieder zu flächendeckenden Besuchsverboten in den Heimen kommen wird. „Sonst sterben die Bewohner an Einsamkeit“, warnt Bätzing-Lichtenthäler. Bis Anfang des Jahres will sie einen „Pool der helfenden Hände“ schaffen, für den sich freiwillige Helfer als Unterstützer der Pfleger melden können.

Die Ministerin hofft, dass durch die am Sonntag nach Weihnachten beginnenden Corona-Impfungen für Heimbewohner eine Entspannung der Lage eintreten wird. Gleichzeitig warnt sie vor übertriebenen Erwartungen. Da es vor allem am Anfang noch viel zu wenig Impfstoff gebe (Rheinland-Pfalz wird knapp fünf Prozent der in Deutschland ausgelieferten Impfdosen erhalten), würden zunächst Bewohner von Pflegeheimen in Corona-Hotspots geimpft werden. Nach derzeitiger Lage trifft das auf die Region nicht zu.