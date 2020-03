Verdi : Gewerkschaft bestätigt – Am Freitag streiken Busfahrer in der Region Trier

Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Bernkastel-Kues/Mainz Sie streiken für höheren Lohn. Besonders Pendler und Schüler entlang der Mosel dürften betroffen sein.

In der Region Trier fallen am Freitag viele Busse aus, die Pendler sonst zur Arbeit und Kinder in die Schule fahren. Die Gewerkschaft Verdi ruft Busfahrer von privaten Unternehmen wie Moselbahn in Bernkastel-Kues zu Streiks auf und bestätigt damit einen Bericht des Trierischen Volksfreunds vom Mittwoch. Die Streiks sollen am Freitag, 6. März, um 3 Uhr beginnen und enden mit dem Ablauf der Schicht – vorerst, wie Verdi schreibt. Damit lässt die Gewerkschaft das Hintertürchen für weitere, unbefristete Streiks offen.

Die Moselbahn bedient die Linienbündel Römische Weinstraße, Mosel und Eifel. (Hier geht es zu den Linien der Moselbahn.) Besonders zwischen Traben-Trarbach und Trier dürften Ausfälle drohen. Busfahrer streiken am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz: Betroffen davon sind auch die DB Regio Bus Mitte GmbH an den Standorten Mainz, Ingelheim und Bacharach sowie Stadtbus Bad Kreuznach, teilt Verdi mit.

Die Gewerkschaft schreibt in einer Mitteilung: "Insbesondere der Westen, die Mitte und der Osten des Landes dürften von den Streikmaßen betroffen sein. Ebenso betroffen ist der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Auch der Schülerverkehr wird in den regional betroffenen Teilen des Landes nicht stattfinden."

Die Busfahrer fordern höheren Stundenlohn und ein 13. Monatsgehalt. Verdi kritisiert, dass der Arbeitgeberverband ein am 1. März ausgelaufenes Ultimatum habe verstreichen lassen. „Die Arbeitgeberseite hat auf das Ultimatum, gelinde ausgedrückt, nicht intelligent reagiert“, sagt Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider. Diese habe in einem Schreiben mitgeteilt, bereits ein Angebot nach hessischem Vorbild abgegeben zu haben, wie es die Gewerkschaft gefordert hat. Das Problem, behauptet Verdi: "Das abgegebene Angebot beinhaltet eine Erhöhung auf 13,99 Euro pro Stunde. Die Vergütung in Hessen liegt seit dem 1. Januar 2020 bei 15 Euro die Stunde", so Bärschneider.

Bereits im Januar gab es Streiks in der Region, von denen Tausende Schüler und Pendler betroffen waren. Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) hatte zuletzt auf Anfrage gesagt: Welche Busse nach einem Streikaufruf fahren und welche nicht, darüber könnten sich Bürger auf der Internetseite www.vrt-info.de erkundigen, die Unternehmen mit Informationen füllten.