Gewerkschaft : Streik in der Region Trier: Diese Kitas bleiben heute geschlossen

Region Trier Am heutigen Dienstag bleiben vielerorts die Kitas geschlossen. Denn die Gewerkschaft GEW hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Welche Orte davon betroffen sind.

Vor allem bei den kommunalen Einrichtungen ist am heutigen Dienstag mit Einschränkungen im Kita-Betrieb zu rechnen. Denn für die neue Tarifrunde hat die GEW ihre Mitglieder zu Warnstreiks und Kundgebungen in Idar-Oberstein aufgerufen.

Diese Kitas werden in der Region bestreikt

Von dem Streik betroffen sind unter anderem die Kita in Trier-Tarforst, die Kita in Großlittgen sowie die Kita in Konz. „Die Streikenden treffen sich um elf Uhr in Idar-Oberstein“, erklärt Klein den Ablauf. Vom dortigen Nahe-Center werde man dann zur Göttenbach-Aula ziehen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.