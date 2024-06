Tarifstreit geht weiter Gewerkschaft erhöht Druck: Darum drohen erneut (unangekündigte) Busfahrerstreiks

Analyse | Trier · Eltern von Kindern, die mit dem Bus zur Schule fahren, brauchen weiterhin starke Nerven. Die Gewerkschaft Verdi will weiterhin Busfahrer zum Streik aufrufen – auch in der Region. Wo gestreikt werden kann, was auf Buskunden zukommt.

05.06.2024 , 17:39 Uhr

Busfahrer drohen mit weiteren Streiks. Foto: dpa/Hendrik Schmidt