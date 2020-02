Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeit : Streiks in den nächsten Tagen? Gewerkschaft fordert mehr Geld für Burger-Brater

Mitarbeiter von Fastfood-Ketten wie McDonalds und Burger King sollen mehr Geld bekommen. Das fordert die Gewerkschaft. Foto: dpa. Foto: dpa/Peter Kneffel

Trier Es könnte in den nächsten Tagen zu Streiks bei McDonalds und Co. in Trier kommen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasstätten fordert eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter von Fast-Food-Ketten.

Mehr Geld für die Beschäftigten in Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s, Burger King & Co. in Trier. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Die Mitarbeiter stehen rund um die Uhr an der Fritteuse oder an der Verkaufstheke – bekommen dafür aber meist nur den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde“, kritisiert Klaus Schu von der NGG Trier.

Die Gewerkschaft verlangt „armutsfeste Löhne“ von mindestens 12 Euro pro Stunde. Profitieren würden davon auch die Beschäftigten anderer Ketten wie Starbucks, KFC, Nordsee, Vapiano, Tank & Rast und Pizza Hut. Allein der Branchenprimus McDonald’s betreibt in der Stadt drei Filialen. Schu kündigt an, dass es in den nächsten Tagen zu Streiks von Mitarbeitern von Fast-Food-Ketten in Trier geben kann.

Hintergrund ist die laufende Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft NGG und dem Bundesverband der Systemgastronomie (BdS). Die Branche beschäftigt bundesweit rund 120 000 Beschäftigte in 3000 Restaurants und Cafés. „Die Menschen haben für ihre harte Arbeit eine faire Bezahlung verdient“, betont NGG-Geschäftsführer Schu.

Aktuell reichten die Löhne kaum, um ohne einen Zweitjob oder staatliche Stütze über die Runden zu kommen. Schu: „Milliardenschwere Konzerne wie McDonald’s zahlen so wenig, dass die Allgemeinheit einspringen muss. Heute müssen die Steuerzahler die Löhne und später die Renten aufstocken, damit das Geld zum Leben reicht – hiermit muss endlich Schluss sein.“