Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Gewerkschaft: In den nächsten Tagen keine neuen Busfahrerstreiks

Auch heute fallen Busse bei der Moselbahn aus, weil Busfahrer streiken. Foto: Florian Blaes. Foto: TV/Florian Blaes

Seit heute morgen streiken erneut Busfahrer in der Region. Vor allem in der Eifel fallen bis heute Abend zahlreiche Busfahrten aus. Die gute Nachricht: In den nächsten Tagen soll es keine weiteren Streiks mehr geben.

Seit heute morgen wird bei den privaten Busunternehmen DB Regio Bus und der Moselbahn gestreikt. Etliche Busfahrer sind laut Gewerkschaft Verdi dem Streikaufruf gefolgt. Einige von ihnen sind zu einer Protestkundgebung nach Mainz gefahren. Laut Verdi-Sprecher Jürgen Jung zogen bis zu 500 streikende Busfahrer vor das Wirtschaftsministerium und forderten dort bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld vom Land für den Öffentlichen Nahverkehr. Landesweit hätten bis zu 1000 Busfahrer ihre Arbeit niedergelegt.

Das führte wie bereits am Freitag zu zahlreichen Busausfällen. Betroffen waren bei der DB Regio Bus vor allem Fahrten in der Vulkaneifel. Über die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) gibt es keine aktuellen Informationen über Busausfälle. Dort wird bei den lediglich darauf hingewiesen, dass erneute Warnstreiks möglich sind. Echtzeitinformationen über die Busfahrten außerhalb der Stadt Trier sind noch immer nicht möglich.

Das ebenfalls vom Streik betroffene Unternehmen Moselbahn hat auf seiner Internetseite die Fahrten bekanntgeben, die stattfinden und die, die ausfallen (https://www.moselbahn.de/index.php?id=575&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=715&cHash=c51970a80b16d6769d65cab28ced66ef).

