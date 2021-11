Wirtschaft : Gewerkschaft Verdi droht mit Busfahrerstreik bis Weihnachten

Trier Der Tarifstreit im privaten Busgewerbe verschärft sich: Die Gewerkschaft will, falls es nicht doch noch zu einer Einigung kommt, ab Ende November die Busfahrer in Rheinland-Pfalz zu einem vierwöchigen Streik aufrufen. Das könnte auch Auswirkungen auf die Region haben.

Die Gewerkschaft Verdi verliert offenbar die Geduld in dem seit Monaten andauernden Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe. Sie stellt den Arbeitgebern ein Ultimatum. Sollten diese nicht bis zum 26. November in dem Konflikt einlenken, droht die Gewerkschaft mit einem Dauerstreik. „Falls das Ultimatum ohne Ergebnis verstreicht, werden wir ab dem 27. November bis zunächst 24. Dezember im gesamten Bundesland den ÖPNV bestreiken“, kündigt Verdi Verhandlungsführer Marco Bärschneider an und ergänzt: „Wir wollen das in jedem Fall verhindern.“