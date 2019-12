Katholische Kirche : Gläubige unterstützen Trierer Bischof Ackermann mit Postkarten

Trier Da wird sich Triers Bischof Stephan Ackermann aber freuen: Mit einer Postkartenaktion wollen ihn Gläubige aus dem Raum Idar-Oberstein unterstützen.

Rückendeckung für den Bischof: Mit einer Postkartenaktion unterstützt der Pfarreienrat Idar-Rhaunen-Bundenbach die Strukturreform des Bistums Trier. „Die Pfarrei der Zukunft hat für mich Zukunft!“, steht auf den an den „lieben Herrn Bischof“ adressierten Postkarten, mit denen sich die Absender ausdrücklich für die Umsetzung der Synodenergebnisse aussprechen.

Der in der Pfarreiengemeinschaft zuständige Dechant Clemens Kiefer hatte nach Aussetzung des Synodengesetzes durch die römische Kleruskongregation den Mitgliedern der Priesterbruderschaft Unio Apostolica Ungehorsam gegenüber dem Bischof vorgeworfen. Kiefer sollte zum 1. Januar eigentlich in der neuen saarländischen Großpfarrei Völklingen beginnen. Nach dem Stopp aus Rom wird allerdings keine der zunächst 15 XXL-Pfarreien im Januar beginnen.

Was an Reformen im Bistum nun wann und wie umgesetzt wird, ist noch offen. Bischof Stephan Ackermann rief die Gläubigen am Wochenende zur Geduld und gegen eine weitere Polarisierung auf. Vor dem Idarer Pfarreienrat hatten sich auch schon der Katholikenrat sowie mehrere Ordensobere und pastorale Gruppierungen hinter die Bistumsreform gestellt.