Unwetter Warum trotz Extremwetters nicht an allen Schulen der Präsenzunterricht ausfällt

In einigen Schulen in der Region findet trotz der zum Teil chaotischen Wetterverhältnisse ein weitgehend normaler Unterricht statt, andere haben bereits am Dienstag angekündigt, dass der Präsenzunterricht ausfällt und stattdessen Online-Unterricht stattfinden wird. So etwa am Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich oder am Traben-Trarbacher Gymnasium. Auch die weiterführenden Schulen in Schweich und Saarburg haben auf Distanzunterricht umgestellt.