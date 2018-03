Dreister Porsche-Raub und brutaler Überfall

Gleich in zwei ungelösten Kriminalfällen setzt die Trierer Polizei auf die Mithilfe von Fernsehzuschauern.

Es sind zwei spektakuläre Kriminalfälle, die die Trierer Kripo noch immer beschäftigen: Der Raub von sieben Luxus-Sportwagen aus einem Autohaus und der brutale Raubüberfall auf einen Autofahrer. Noch immer haben die Ermittler in beiden Fällen keine heiße Spur. Daher setzen sie nun auf die Mithilfe der Zuschauer der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY...ungelöst. Erstmals werden damit am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) gleich zwei ungelöste Kriminalfälle aus der Region in einer Folge gezeigt.

Im Fall der gestohlenen Luxuswagen steht die Polizei noch immer vor einem Rätsel. Wie sind die sieben Porsche, die in der Nacht zum 24. April 2016 vom Hof eines Händlers in Trier samt Kennzeichen und Autoschlüssel gestohlen wurden, abtransportiert worden? Und wo sind sie geblieben? Die Polizei sprach seinerzeit von einem der größten Autodiebstähle in der Region. Der Wert der verschiedenen Porsche-Modelle beläuft sich auf rund 600 000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um professionelle Täter handelt, die den Raub länger geplant haben. Allerdings haben sie keine Hinweise, wer dahintersteckt. Bislang gibt es keine Täterbeschreibung.

Anders wie im zweiten Fall, den die Trierer Kripo-Kommissare Edmund Scheuern und Jörg-Detlef Zimmer gemeinsam mit ihrem lu­xemburgischen Kollegen Sven Schuster und Staatsanwalt Eric Samel aus Trier in der Sendung vorstellen werden. Es geht um einen dreisten Überfall im April vergangenen Jahres auf einen damals 29-Jährigen. Gesucht werden in diesem Zusammenhang eine 18- bis 22-jährige Frau, circa 160 bis 165 Zentimeter groß, und ein etwas größerer Mann, etwa 30 Jahre alt.

Der 29-Jährige ist an dem Montag morgens gegen 6.15 Uhr mit seinem Auto von Wincheringen Richtung Palzem (Trier-Saarburg) unterwegs gewesen, als er vor einem Parkplatz von einer anscheinend um Hilfe bittenden Frau zum Anhalten aufgefordert worden ist.

Als er ausgestiegen ist, lotste sie ihn zu einem nahen Waldweg. Dort ist er unvermittelt von einem Mann bewusstlos geschlagen worden. Die beiden Täter sind geflohen, erst später ist das Opfer von Zeugen auf dem Waldweg gefunden worden.

Der Mann ist so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus musste. Die Ermittler vermuten, dass es einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat ein paar Wochen zuvor im nahen Luxemburg gibt. Dort ist ein Motorradfahrer mit der gleichen Masche überfallen und ausgeraubt worden.

