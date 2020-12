Unternehmen : Regionale Real-Märkte vor Verkauf? Globus plant Übernahme von 24 Märkten

Trier Die Supermarktkette Globus ist auf Einkaufstour: Die Saarländer wollen nach Informationen unserer Zeitung 24 Real-Märkte übernehmen. Allerdings muss das Kartellamt dem Deal noch zustimmen.

Die saarländische Supermarktkette Globus will sich einen Teil des zerschlagenen Real-Warenhausnetzes einverleiben. Globus habe Interesse am Erwerb von 24 Real-Märkten, bestätigte eine Sprecherin der Firma mit Sitz in Sankt Wendel unserer Zeitung. Die geplante Übernahme muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden. Ob darunter auch die Real-Märkte in der Region Trier sind, ist unklar. Wegen der aktuell laufenden Gespräche wolle man sich nicht zu einzelnen Standorten äußern, sagte die Sprecherin. Real betreibt in der Region Supermärkte in Trier, Wittlich und Kenn.