Google-Jahresrückblick 2023 Danach suchte Deutschland 2023: Eine Frage an Google kommt völlig unerwartet

Google: Unser Freund und Helfer. Zu jeder Tages- und Nachtzeit können wir die Suchmaschine mit allem löchern, was uns gerade in den Sinn kommt. So auch in diesem Jahr. Da sich 2023 aber so langsam dem Ende naht, hat der Tech-Gigant dieser Tage traditionell seinen Suchanfragen-Jahresrückblick veröffentlicht. Achtung, Spoiler: Mit der ein oder anderen Suchanfrage hätte wohl kaum jemand gerechnet.