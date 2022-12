Bernhard Vogel, geboren am 19. Dezember 1932 in Göttingen. Er studierte Politische Wissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaft in Heidelberg. Von 1967 Kultusminister in Rheinland-Pfalz und ab 1976 zwölf Jahre lang Ministerpräsident. Er folgte auf Helmut Kohl, als dieser als Oppositionsführer nach Bonn wechselte. Vogel wurde nach Ende seiner Amtszeit in Rheinland-Pfalz Vorsitzender der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung bevor er 1992 zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde. Bis 2003 saß er in der Staatskanzlei in Erfurt. Foto: dpa/Uwe Anspach