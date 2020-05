Grenzkontrollen : Grenzen für Muttertags-Besuche geöffnet

Trier Die Grenzkontrollen werden zum heutigen Muttertag gelockert. Wer angibt, seine in Deutschland lebende Mutter zu besuchen, der darf aus Luxemburg, Frankreich, Österreich oder der Schweiz über die Grenze fahren. Das Problem: Keiner weiß von der Sonderregelung.

Wegen des Muttertags wurden heute die Grenzkontrollen gelockert. Wer glaubhaft nachweisen kann, dass er seine in Deutschland lebende Mutter besuchen will, der dürfe an diesem Sonntag über die Grenze fahren.

Der Muttertagsbesuch werde als triftiger Einreisegrund anerkannt, teilte die Bundespolizei auf Anfrage von volksfreund.de mit. „Die Bundespolizei kann bestätigen, dass der Besuch der eigenen, in Deutschland wohnhaften, Mutter am 10. Mai 2020 in der Zeit von 00:00 bis 24:00 Uhr, das heißt während des Muttertages, als triftiger Einreisegrund anerkannt wird. Die bei der Einreisekontrolle dazu gemachten Angaben müssen glaubhaft und überprüfbar sein“, so ein Sprecher des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam. Voraussetzung sei, dass die Rückreise noch am selben Tag erfolge. Entsprechend könne auch verfahren werden, wenn eine im Ausland lebende Mutter am Muttertag ihre in Deutschland wohnhaften Kinder besuchen möchte, so der Sprecher.